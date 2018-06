Mega Sena acumulada paga R$ 40 milhões no sorteio de sábado

O apostador que acertar as seis dezenas sorteadas pela Mega Sena no sábado, 25, vai receber o prêmio de R$ 40 milhões. O sorteio será feito às 20 horas em Cruzeiro do Oeste, no interior do Paraná, e as apostas podem ser feitas até às 19 horas em qualquer lotérica do País. Este é o terceiro maior prêmio do ano, sendo que o segundo pagou R$ 40,4 milhões para um apostador de Porto Alegre, em março. O maior prêmio foi sorteado em janeiro, no concurso 832, que pagou R$ 52,8 milhões a um apostador. Caso o ganhador do prêmio de sábado resolva investir na poupança, teria um rendimento de R$ 3,7 milhões. Além da Mega Sena, outras loterias têm bons prêmios neste fim de semana. A Dupla Sena também está acumulada e pode pagar R$ 1,25 milhão para quem acertar os seis números do primeiro sorteio do concurso 585, marcado para às 20 horas desta sexta-feira, 24. A Lotomania vai pagar R$ 1 milhão na faixa principal de premiação do concurso 752.