Mega Sena acumulada pagará R$ 26 milhões O concurso número 740 da Mega Sena acumulada será sorteado amanhã em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Segundo a Caixa Econômica Federal, quem acertar as seis dezenas receberá um prêmio de R$ 26 milhões. Aplicado na poupança, esse valor renderia cerca de R$ 190 mil por mês, uma média de R$ 6 mil por dia. Quem quiser concorrer a essa bolada tem prazo até 19 horas desta quarta-feira, 22 de fevereiro, horário de Brasília, para fazer as apostas em uma das nove mil casas lotéricas espalhadas pelo país. O sorteio acontecerá às 20 horas. Dupla Sena e Lotogol Acumulada há 20 concursos, a Dupla Sena está oferecendo um prêmio de R$ 6 milhões para quem acertar os seis números do primeiro sorteio. O concurso 432 será sorteado nesta terça-feira, às 21 horas. O prazo para apostas se encerra às 19 horas. Outra loteria acumulada é o Lotogol, que oferece R$ 16 mil para a faixa principal. Em função do feriado de carnaval, o resultado do concurso número 204 será divulgado no dia 1º de março, a partir das 14 horas.