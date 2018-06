Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 22 milhões nesta quarta

A Mega-Sena, acumulada há quatro concursos, pode pagar nesta quarta-feira, 28, um prêmio aproximado de R$ 22 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal (CEF).

O sorteio do concurso 1121 será realizado na cidade de Parnaíba, no Piauí, e as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país. A aposta mínima é de R$ 2,00.

Lotomania

Outra loteria acumulada é a Lotomania, que pode pagar R$ 4,8 milhões no concurso 979 e também será sorteada nesta quarta-feira. Para apostar na Lotomania, devem ser escolhidos 50 números e ganha quem acertar 16, 17, 18, 19, 20 ou nenhum número. O preço da aposta é único e custa R$ 1,00.