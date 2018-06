Mega Sena acumulada pode pagar R$ 27 milhões nesta quarta-feira

SÃO PAULO - O concurso de número 1.306 da Mega Sena pode pagar R$ 27 milhões para a aposta que acertar as seis dezenas, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal. O sorteio será realizado na próxima quarta-feira, 3.

No último sábado, nenhum bilhete acertou os seis números do concurso 1.305 e o prêmio acumulou. As dezenas sorteadas em Roseira, interior de São Paulo, foram: 03 - 05 - 11 - 36 - 44 - 46. Na ocasião, 136 pessoas acertaram a quina e vão receber R$ 16.998,55 cada. Outras 9.982 levaram a quadra e receberão R$ 330,85.

As apostas para a Mega Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. A aposta mínima -- com seis números -- custa R$ 2. Os sorteios da Mega Sena são realizados sempre às quartas e sábados.