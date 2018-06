Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 45 milhões nesta quarta

A Mega-Sena, que está acumulada pela sexta vez consecutiva, deve pagar R$ 45 milhões nesta quarta-feira, 22. O sorteio do concurso 1093 da Mega-Sena será feito na cidade de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, às 20 horas.

As apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio. O valor de aposta simples, em seis números, é R$ 1,75. Os números do concurso 1092, sorteado no último sábado, foram 01 - 09 - 30 - 33 - 34 - 40.

A Lotomania, também tem prêmio acumulado a quatro concursos e deve pagar prêmio de R$ 3,8 milhões. Acumulada a quatro concursos, a Timemania paga prêmio de R$ 1,4 milhão no próximo sábado, 25.