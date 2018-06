Mega-Sena acumulada sorteia prêmio de R$ 16 mi nesta quarta

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

A Mega-Sena desta quarta-feira, 16, deve pagar aproximadamente R$ 16 milhões no concurso 1135, que será sorteado na cidade de Prudentópolis, no Paraná.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de hoje. O preço mínimo da aposta, com marcação de seis dezenas, é de R$ 2,00.

Loteria Federal Especial de Natal

No próximo sábado, 19, a Loteria Federal vai pagar o maior prêmio desde a sua criação, em 1962. Serão três séries de 80 mil bilhetes cada para este concurso especial, com um prêmio principal de R$ 2 milhões em cada uma. No total serão distribuídos R$ 6 milhões nas três séries, na faixa principal.