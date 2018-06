Mega Sena acumulada vai pagar R$ 16 milhões nesta quarta

Nesta quarta-feira, 17, o concurso 911 da Mega Sena pode pagar R$ 16 milhões aos apostadores que acertarem as seis dezenas que serão sorteadas em Nova Iguaçu, às 20 horas. Já a Lotomania estima um prêmio de R$ 3,3 milhões aos apostadores que acertarem as 20 dezenas do concurso 767. As apostas devem ser feitas até às 19 horas em qualquer casa lotérica do País. Nos sorteios de terça-feira, 16, a Dupla Sena e a Quina acumularam e, juntas, elas devem pagar quase 1,5 milhão no próximo sorteio. A Dupla Sena ficou acumulada em R$ 742.469,33; no primeiro sorteio, as dezenas 26 - 27 - 34 - 38 - 43 - 44 foram sorteadas. No segundo, saíram as dezenas 05 - 29 - 41 - 42 - 44 - 45. A Quina da Dupla Sena teve 14 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 4.834,34, e a Quadra, 951 acertadores, cujo prêmio é de R$ 70,90. A estimativa de prêmio para a Sena (1º Sorteio) no próximo concurso, a ser realizado na sexta-feira, 19, é de R$ 700 mil. Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 1815 da Quina e o prêmio acumulou em R$ 707.010,74. As dezenas sorteadas foram as seguintes: 15 - 18 - 56 - 61 - 68. Os 170 apostadores que acertaram a Quadra vão receber o prêmio de R$ 2.496,63. O Terno teve 8.122 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 69,42. A estimativa de prêmio para o próximo concurso da Quina, a ser realizado na quinta-feira, 18, é de R$ 1,2 milhão.