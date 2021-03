Mega-Sena: aposta de Brasília leva sozinha prêmio de R$ 27 milhões

Uma aposta de Brasília acertou as seis dezenas e levou sozinha o prêmio de R$ 27 milhões do concurso 2.356 da Mega-Sena, sorteado neste sábado, 27, no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

Leia Também Saiba como apostar na Mega-Sena pela internet

Foram sorteadas as seguintes dezenas: 03 - 10 - 25 - 36 - 51 - 58. Para o próximo sorteio, o prêmio previsto é de R$ 2,5 milhões.

A Quina teve 100 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 27.164,44. A Quadra teve 5.821 apostas ganhadoras e cada uma ganhou R$ 666,66

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para concorrer, você deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Sorteios

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.

Novos preços da Loteria

Dupla-sena: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 2,50

Lotofácil: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 2,50

Lotomania: a aposta única passa a custar R$ 2,50

Quina: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 2

Loteca: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 1,50, passando, em consequência, a aposta múltipla mínima obrigatória, que compreende um prognóstico duplo, a custar R$ 3.

Lotogol: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 1,50.

Timemania: a aposta única passa a custar R$ 3.