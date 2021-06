Mega-Sena: aposta de São Paulo leva prêmio de R$ 7 milhões

Um apostador de São Paulo acertou sozinho as seis dezenas do concurso 2.382 da Mega-Sena, realizado neste sábado, 19, no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê. Ele leva para casa o prêmio de R$ 7 milhões.

Foram sorteados os números: 06 – 09 – 19 – 38 – 53 – 55. A quina teve 52 acertadores; cada um receberá R$ 41.816,28, enquanto a quadra teve 4.044 apostas vencedoras; cada uma levará R$ 768,13.

Leia Também Saiba como apostar na Mega-Sena pela internet

O próximo concurso (2.383) será na quarta-feira, 23, com prêmio estimado em R$ 2.5 milhões.

Sorteios

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.

Novos preços da Loteria

Dupla-sena: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 2,50

Lotofácil: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 2,50

Lotomania: a aposta única passa a custar R$ 2,50

Quina: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 2

Loteca: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 1,50, passando, em consequência, a aposta múltipla mínima obrigatória, que compreende um prognóstico duplo, a custar R$ 3.

Lotogol: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 1,50.

Timemania: a aposta única passa a custar R$ 3.