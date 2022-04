Mega-Sena: aposta de SP leva prêmio de R$ 66,7 milhões

Uma única aposta de São Paulo foi a grande vencedora da Mega-Sena 2.472 e vai levar sozinha o prêmio de R$ 66.733.761,74. O jogo vencedor foi realizado em Guarulhos.

As seis dezenas foram sorteadas na noite deste sábado, 16, no Espaço da Sorte, no Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 05 - 13 - 18 - 23 - 35 - 36.

O próximo concurso (2.473) será realizados na próxima quarta, 20, com prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Sorteios

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.

Novos preços da Loteria

Dupla-sena: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 2,50

Lotofácil: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 2,50

Lotomania: a aposta única passa a custar R$ 2,50

Quina: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 2

Loteca: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 1,50, passando, em consequência, a aposta múltipla mínima obrigatória, que compreende um prognóstico duplo, a custar R$ 3.

Lotogol: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 1,50.

Timemania: a aposta única passa a custar R$ 3.