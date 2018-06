Mega-Sena da Virada pode dar prêmio recorde de R$ 85 milhões

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Começam na próxima segunda-feira, 30, em todas as lotéricas do país, as apostas para a Mega da Virada, que poderá pagar o prêmio inicial de aproximadamente R$ 85 milhões, o maior já pago pelas Loterias Caixa, segundo a Caixa Econômica Federal (CEF). Até hoje, o maior valor pago por uma loteria brasileira foi de R$ 64,9 milhões, que saiu para uma única aposta da Mega-Sena, em outubro de 1999.

Segundo a CEF, para chegar a este valor, 5% do total destinado a prêmios em todos os concursos da Mega-Sena desde o início de 2009 estão sendo reservados para a Mega da Virada, que será sorteada no dia 31 de dezembro, em rede nacional de televisão. Até a data do sorteio, a expectativa de movimento recorde de apostas pode aumentar ainda mais o prêmio previsto.

Além do prêmio recorde, outra novidade é que a Mega da Virada certamente fará um ou muitos milionários, pois o prêmio não acumulará. Se ninguém acertar os 6 números sorteados, a bolada será dividida entre os acertadores de cinco números. Para jogar com antecedência, o apostador deverá utilizar o volante especial da Mega da Virada, que já está disponível nas lotéricas.

Além da Mega da Virada, a Caixa irá realizar três sorteios da Mega-Sena na mesma semana. Os sorteios acontecem nos dias 22, 24 e 26 de dezembro. Serão concursos regulares da Mega-Sena. Os sorteios da Mega Semana de Natal serão realizados no Caminhão da Sorte, que estará na cidade de Tubarão, em Santa Catarina.