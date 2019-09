Mega-Sena deve pagar prêmio de R$ 120 milhões nesta quarta-feira

SÃO PAULO - O concurso 2.189 da Mega-Sena deve pagar R$ 120 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas na noite desta quarta-feira, 18. As apostas podem ser feitas até as 19 horas, no horário de Brasília, nas agências lotéricas de todo o País ou pela internet.

A aposta mínima custa R$ 3,50. O sorteio desta quarta será realizado no Espaço Loterias Caixas, na Rodoviária do Tietê, na zona norte de São Paulo.

A Mega-Sena está acumulada há 12 concursos. No sábado, 14, os números sorteados foram 02, 17, 21, 28, 51, e 60.

Caso um jogador acerte sozinho os seis números, receberá o prêmio já livre de impostos. Se todo o valor for depositado na caderneta de poupança, será possível receber rendimento de R$ 408 mil por mês.

Apesar de alto, o prêmio corresponde a apenas uma parcela da arrecadação feita pela Caixa Econômica Federal nos concursos anteriores, que acumularam, e no atual. Pelas regras em vigor, somente 43,7% do que é arrecadado forma o chamado "prêmio bruto" da Mega-Sena. Outros 19,1% vão para despesas de custeio e manutenção de lotéricas.

O restante é repassado ao governo federal, que usa os recursos para ajudar a bancar uma série de despesas sociais, e a entidades setoriais. Do total arrecadado, 17,32% vai para a Seguridade Social e 6,8% para o Fundo de Segurança Pública. Outros 3% vão para o Fundo Penitenciário e 2,4% para o Ministério do Esporte. Já o Fundo Nacional de Cultura recebe 2,91%.

Parte dos recursos também é repassada para o Comitê Olímpico Brasileiro (1,7%), as Secretarias de Esportes dos Estados (1%), o Comitê Paraolímpico Brasileiro (0,9%), o Comitê Brasileiro de Clubes (0,5%), a Confederação Brasileira do Desporto Escolar (0,2%), a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (0,1%) e a Confederação Nacional dos Clubes (0,04%).

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números entre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para concorrer, você deve marcar de seis a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Sorteios

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

Apostas

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.