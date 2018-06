Mega-Sena deve pagar R$ 1,5 milhão nesta quarta-feira

O apostador que acertar as seis dezenas da Mega-Sena nesta quarta-feira, 24, deve receber R$ 1,5 milhão. O sorteio será feito na cidade de Teutônia, no Rio Grande do Sul, a partir das 20 horas (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas até às 19 horas desta quarta. Veja também: Números mais escolhido pelos apostadores Confira os resultados das loterias Também nesta quarta, será feito o sorteio da Lotomania, que deve pagar R$ 2,5 milhões ao apostador que acertar os 20 números. Caso o vencedor aplique o dinheiro na poupança, a estimativa é de que o rendimento seja de R$ 15 mil por mês, segundo a Caixa.