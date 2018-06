Mega-Sena deve sortear R$ 17 milhões nesta quarta-feira

SÃO PAULO - O concurso 1.270 da Mega-Sena deve pagara R$ 17 milhões nesta quarta-feira, 30. Por ter final 0, o sorteio vai receber adicional de 5% do total destinado aos prêmios dos últimos cinco concursos. O mesmo acontece a cada concurso com final 5.

Dois apostadores acertaram as seis dezenas do concurso 1.269, sorteado no último sábado, 26. Cada um ganhou R$ 19.413.790,51. Os números sorteados em Luziânia, em Goiás, foram 04-05-15-17-27-51.

O sorteio será realizado a partir das 20 horas (horário de Brasília), em Capão Bonito, região sul do estado de São Paulo. As apostas custam a partir de R$ 2 e podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.