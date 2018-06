Mega-Sena e Lotofácil ficarão mais caras em setembro

Os novos preços das apostas da Mega-Sena e da Lotofácil passam a vigorar a partir dos dias 6 e 9 de setembro, respectivamente, segundo informa a Caixa Economia federal (CEF). O reajuste foi autorizado na quarta-feira, 12, pelo Ministério da Fazenda.

No caso da Mega-Sena, o novo valor de R$ 2,00 já valerá para as apostas do concurso 1107, que serão comercializadas a partir do dia 6 de setembro e cujo sorteio do concurso acontece na quarta-feira seguinte, dia 9. Veja a tabela com os novos valores para todas as apostas.

Para a Lotofácil, o novo valor da aposta única (R$ 1,25) vai vigorar a partir de 9 de setembro, valendo para o concurso 460, cujo sorteio acontecerá em 10 de setembro.

Cartazes com as informações dos novos preços e datas de vigência serão distribuídos a todas as casas lotéricas do país para divulgação aos apostadores.