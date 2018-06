Mega-Sena e Lotomania acumulam No concurso 600 da Mega Sena, realizado nesta quarta-feira em Cáceres (MT), foram sorteados os numeros: 16 - 18 - 31 - 34 - 39 ? 54. Não houve acertador das seis dezenas e o prêmio ficou acumulado em R$ 17.220.256,51. A quina teve 73 acertadores que vão receber R$ 16.062,92. A quadra foi acertada por 4.640 apostadores, cujo prêmio é de R$ 251,75. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 20 milhões. Já para o próximo concurso com final Cinco (605), o prêmio já está acumulado em R$ 1.465.741,04. No concurso 454 da Lotomania, realizado também nesta quarta-feira em Cáceres, sairam as dezenas: 05 - 08 - 11 - 12 - 14 - 21 - 30 - 34 - 42 - 47 - 49 - 62 - 68 - 73 - 80 - 82 - 84 - 89 - 90 ? 96. Não houve aposta com 20 acertos, nem com zero acerto, e o prêmio ficou acumulado em R$ 1.031.779,44. Treze apostadores fizeram 19 acertos 13, e vão receber o prêmio de R$ 19.676,33. Com 18 acertos, 141 apostadores que vão receber R$ 1.814,13. Tiveram 17 acertos 1.303 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 97,79. Com 16 acertos, 7.823 apostadores que vão receber R$ 16,29. A estimativa de prêmio para 20 acertos no próximo concurso é de R$ 1.500.000. Veja números de outras loterias