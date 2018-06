Mega Sena e Lotomania acumulam nesta quarta A Caixa Econômica Federal divulgou o resultado do concurso 782 da Mega Sena: 02 - 11 - 23 - 35 - 42 - 59 Não houve acertador da sena, e o prêmioo ficou acumulado em R$ 25.654.326,84. A quina teve 144 acertadores, prêmio de R$ 9.270,41. A quadra foi acertada por 7.533 apostadores, prêmio de R$ 176,55. A CEF relembra que para o próximo concurso com final cinco (785) o prêmio já está acumulado em R$ 4.741.014,87. A estimativa de prêmio para a sena no próximo concurso é de R$ 28 milhões. A CEF também divulgou o resultado do concurso 638 da Lotomania: 04 - 07 - 12 - 13 - 15 - 17 - 34 - 38 - 46 - 55 56 - 62 - 71 - 77 - 79 - 81 - 83 - 87 - 88 - 96 Ninguém cravou 20 ou nenhum acerto, e o prêmio ficou acumulado em R$ 1.158.712,79. Com 19 acertos, 7 apostadores vão receber R$ 37.551,59; com 18 acertos, 161 apostadores vão receber R$ 1.632,68; com 17 acertos, 1.310 apostadores vão receber R$ 99,95; com 16 acertos, 8.333 apostadores vão receber R$ 15,73. A estimativa de prêmio para 20 acertos, no próximo concurso, é de R$ 1,7 milhão.