Mega-Sena e Lotomania pagam R$ 10 milhões nesta quarta

Os concursos da Mega-Sena e da Lotomania devem pagar um total de aproximadamente R$ 10 milhões em prêmios nesta quarta-feira, 4. Os sorteios acontecem a partir das 20h (horário de Brasília), na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

A Mega-Sena distribui R$ 4 milhões ao acertador das seis dezenas do concurso 1123, na faixa principal. No último concurso (1122) foram sorteadas as dezenas 26, 44, 46, 49, 55 e 56 e não houve acertador para a faixa principal. Vinte apostadores acertaram 5 dezenas e levaram R$ 56.270,34 cada.

A Lotomania paga o 4º maior prêmio de sua história no concurso 981. São R$ 6 milhões reservados para o acertador da faixa principal de 20 números. O prêmio está acumulado há 8 concursos.

As apostas mínimas custam R$ 1,00 na Lotomania e R$ 2,00 na Mega-Sena. Elas podem ser efetuadas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das casas lotéricas espalhadas pelo Brasil.