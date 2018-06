Mega Sena faz sorteio 1.235 em Natividade (TO) e acumula

SÃO PAULO - Nenhum bilhete da Mega Sena acertou os números sorteados neste sábado, 27, em Natividade (TO), pelo concurso 1.235. As seis dezenas que saíram são: 10 - 16 - 20 - 26 - 49 - 55.

A arrecadação total da Caixa Econômica Federal com as apostas mínimas de R$ 2 foi de R$ 35.707.024.

A estimativa do prêmio para o próximo sorteio, do dia 1 de dezembro, é de R$ 25 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal. A Mega-Sena já tinha acumulado no sorteio 1.234, que aconteceu na última quarta-feira.

Segundo a Caixa, 83 bilhetes acertaram a Quina, que pagará R$ 25.186,56. Ao todo, 6.028 bilhetes acertaram a Quadra, cujo prêmio ficou em R$ 495,42.

Os interessados em fazer apostas devem ir a uma casa lotérica até as 19 horas (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Mega da Virada

As apostas para o último sorteio de 2010, que sairá no dia 31 de dezembro, já podem ser feitas nas lotéricas de todo o País. A Caixa estima que o prêmio para esta edição chegue a R$ 150 milhões.

No ano passado, o valor pago foi de R$ 144,9 milhões, o maior já liberado pela loteria. Até este sábado, o valor acumulado soma pouco mais de R$ 55,021 milhões.

O sorteio da Mega da Virada será feito na véspera do ano-novo, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, com transmissão ao vivo pelos canais de TV abertos. Como no ano passado, o prêmio não vai acumular: se não houver ganhadores das seis dezenas, ele será dividido entre os acertadores da quina e assim por diante.