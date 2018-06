Mega Sena não teve acertadores A Caixa Econômica Federal divulgou o resultado do concurso número 814 da Mega Sena, sorteio realizado em Porto Alegre. Os números sorteados foram: 02 - 08 - 11 - 41 - 46 - 50. Nenhum apostador acertou a Sena. A quina teve 37 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 18.442,44. Já os cinco prêmios principais da extração número 4.086 da Loteria Federal foram sorteados para os seguintes bilhetes: 1º prêmio - 02.203 (R$ 200.000,00) 2º prêmio - 55.342 (R$ 012.000,00) 3º prêmio - 21.820 (R$ 008.000,00) 4º prêmio - 54.141 (R$ 006.000,00) 5º prêmio - 01.298 (R$ 004.000,00) Por sua vez, o concurso número 670 da Lotomania teve os seguintes números sorteados: 05 - 12 - 19 - 23 - 34 - 36 - 47 - 54 - 62 - 66 - 67 - 70 - 74 - 77 - 78 - 83 - 85 - 94 - 95 - 96. Uma aposta realizada no Ceará teve 20 acertos. Não houve aposta com zero acertos.