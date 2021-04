Mega-Sena: ninguém acerta as dezenas e prêmio vai a R$ 33 milhões

O prêmio da Mega-Sena acumulou depois de ninguém ter acertado as seis dezenas do concurso 2.361 realizado na noite deste sábado, 10, no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

Os números sorteados foram: 14 - 21 - 22 - 29 - 35 - 46. A quina teve 61 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 42.932,72. A quadra teve 3.782 apostas vencedoras; cada uma levará R$ 989,23.

O próximo concurso (2.362) acontece nesta quarta-feira, 14. O prêmio é estimado em R$ 33 milhões.

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para concorrer, você deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Sorteios

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.

Novos preços da Loteria

Dupla-sena: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 2,50

Lotofácil: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 2,50

Lotomania: a aposta única passa a custar R$ 2,50

Quina: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 2

Loteca: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 1,50, passando, em consequência, a aposta múltipla mínima obrigatória, que compreende um prognóstico duplo, a custar R$ 3.

Lotogol: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 1,50.

Timemania: a aposta única passa a custar R$ 3.