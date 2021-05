Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio acumula em R$ 27 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.370 da Mega-Sena e o prêmio acumulou em R$ 27 milhões.

No evento realizado na noite deste sábado, 8, no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo, foram sorteados os números: 07 - 31 - 37 - 42 - 44 - 56.

A Quina teve 29 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 87.322,20. A Quadra teve 3.835 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 943,32. O próximo sorteio acontece nesta quarta-feira, 12.

Sorteios

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.

Novos preços da Loteria

Dupla-sena: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 2,50

Lotofácil: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 2,50

Lotomania: a aposta única passa a custar R$ 2,50

Quina: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 2

Loteca: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 1,50, passando, em consequência, a aposta múltipla mínima obrigatória, que compreende um prognóstico duplo, a custar R$ 3.

Lotogol: a aposta simples, ou mínima, passa a custar R$ 1,50.

Timemania: a aposta única passa a custar R$ 3.