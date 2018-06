Mega Sena: ninguém acertou os números de quarta-feira

SÃO PAULO - Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.210 da Mega Sena, que foram sorteadas na quarta-feira, 1º. Segundo a Caixa Econômica Federal, a estimativa do prêmio para o próximo sábado, 4, é de R$ 85 milhões.

Os números sorteados 03, 07, 09, 10, 31 e 34.

O prêmio para o próximo sábado é o segundo maior da história da Mega-Sena e fica atrás do prêmio da Mega Sena da Virada, que em 2009 sorteou R$ 144,9 milhões.