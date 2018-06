Mega Sena paga a goiano prêmio de quase R$ 9,5 milhões

A Caixa Econômica Federal está divulgando o rateio do concurso de número 915 da Mega Sena, sorteio realizado na quarta-feira em Juazeiro do Norte/CE, pelo Caminhão da Sorte, cujos números sorteados são: 17- 20 - 26 - 28 - 48 - 49. Uma aposta realizada em Goiânia/GO acertou a Sena, neste sorteio, e o acertador receberá o prêmio acumulado em R$ 9.448.268,16. A Quina teve 44 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 24.127,91. E a Quadra foi acertada por 3.580 apostadores, cujo prêmio é de R$ 295,43. A CEF relembra que para o próximo concurso com final zero (920): o prêmio já está acumulado em R$ 1.327.034,64. A estimativa de prêmio para a Sena no próximo concurso, sábado, é de R$ 1.500.000.