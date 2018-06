Mega Sena paga R$ 1,5 milhão no sorteio desta quarta-feira

O concurso 901 da Mega Sena, que será realizado nesta quarta-feira, 12, em Rio Claro, vai pagar R$ 1,5 milhão ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas pelo Caminhão da Sorte. O sorteio acontece às 20 horas e as apostas podem ser feitas em qualquer Lotérica do País. Junto com o sorteio da Mega Sena, será realizado o concurso da Lotomania, que deve pagar R$ 850 mil. Antes, às 19 horas, o Caminhão da Sorte faz o sorteio da Loteria Federal.