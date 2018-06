O sorteio da Mega Sena vai pagar R$ 1,5 milhões ao apostador que acertas as seis dezenas nesta quarta-feira, 3. O sorteio será feito às 21h30, no horário de Brasília, e as apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do País. Projeto que libera jogo chega à Câmara Nesta quarta, as seis dezenas serão sorteadas em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, com transmissão ao vivo pela TV Band.