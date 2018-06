Mega Sena paga R$ 10 milhões nesta quarta-feira

O apostador que acertar as seis dezenas que serão sorteadas nesta quarta-feira, 30, pela Mega Sena vai receber o prêmio de R$ 10 milhões. O concurso 915 da Mega Sena será realizado às 20 horas (horário de Brasília) e as apostas podem ser feitas até às 19 horas em qualquer casa lotérica do País. Também nesta quarta, a Caixa faz o sorteio da Quina, que está acumulada e pode pagar até R$ 1,3 milhão. Prêmio da Mega Sena bloqueado em SC só deve sair em 2008 Vencedor ainda não buscou os R$ 16 mi da Mega Sena No sábado, os números sorteados pela Mega Sena foram 09 - 12 - 23 - 33 - 45 - 51, mas ninguém acertou as seis dezenas. Os 64 apostadores que acertaram cinco dos seis números vão receber R$ 12.406,06. Já os 4.731 apostadores que acertaram quatro das seis dezenas sorteadas podem sacar os R$ 167,20. Pela Quina, 145 apostadores acertaram quatro dos cinco números sorteados e vão receber R$ 2.956,38; os 7.753 que acertaram três dos cinco números vão receber R$ 73,44 de prêmio.