O apostador que acertar as seis dezenas da Mega-Sena no sorteio de quarta-feira, 15, pode receber R$ 16 milhões. O sorteio do concurso 1013 será feito em Campinas do Sul, no Rio Grande do Sul, às 20 horas, e as apostas podem ser feitas até às 19 horas da quarta. Se aplicar o dinheiro na poupança, o ganhador deve ter lucro de cerca de R$ 115 mil por mês, segundo a Caixa. A cada hora, receberia R$ 160.