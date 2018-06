Mega-Sena paga R$ 2 milhões neste sábado

Neste sábado, 3, a Mega-Sena vai pagar R$ 2 milhões ao apostador que acertar as 6 dezenas do concurso 1.114. O sorteio será feito em Manaus, no Amazonas, e as apostas podem ser feitas até às 19 horas (horário de brasília) em qualquer casa lotérica do País.

A Lotomania vai pagar R$ 1 milhão neste sábado. Quem acertar os 5 números da Quinta vai receber R$ 500 mil e a Timemania promete prêmio de R$ 3,7 milhões.

No último sorteio, feito na quarta-feira, 30, a Mega-Sena pagou R$ 2 milhões a dois apostadores, um de Parauapebas, no Paraná, e outro de Amparo, em São Paulo. Eles acertaram as dezenas 03 - 06 - 29 - 36 - 47 - 59.