Mega-Sena paga R$ 23 milhões neste sábado

O sorteio da Mega-Sena deste sábado, 7, deve pagar 23 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas do concurso 1046. O sorteio será feito a partir das 20 horas em Itabuna, na Bahia. As apostas custam R$ 1,75 e podem ser feitas até às 19 horas (no horário de Brasília) em qualquer casa lotérica do País. Veja também: Confira os resultados de todas as loterias Entenda as mudanças propostas pela Caixa A Caixa informa ainda que o valor acumulado para o próximo concurso de final zero (1.050) é de R$ 2.071.772,99 e o acumulado para o sorteio especial de Final de Ano já é de R$ 5.761.267,40. A Caixa também divulgou os números mais sorteados na história da Mega-Sena: 51 - 05 - 33 - 41 - 42 - 17. Enquanto isso, as dezenas que menos foram sorteadas são 11 - 14 - 55 - 39 - 26 - 09.