Mega-Sena paga R$ 29 milhões neste sábado

O concurso 1.096 da Mega-Sena vai pagar R$ 29 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas do sorteio deste sábado, 1º. Este é o quinto maior prêmio do ano, segundo a Caixa. O sorteio deste sábado está marcado para às 20h (horário de Brasília) e vai ser feito em Rio Branco, no Acre.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica do País e na unidade do Caminhão da Sorte. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 1,75.

A maior bolada sorteada de 2009 saiu no dia 25 de julho, no valor de R$ 55,8 milhões, para um bolão formado por 38 cariocas. O prêmio foi o segundo maior pago na história da Mega-Sena.