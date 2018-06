Mega-Sena paga R$ 36 milhões, 2º maior prêmio do ano

O segundo maior prêmio do ano da Mega-Sena pode ser pago ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas na quarta-feira, 29. A loteria vai pagar R$ 36 milhões no concurso 1069, que será feito às 20 horas da quarta em Imbituva, no Paraná. Por mês, o prêmio renderia R$ 250 mil na poupança.

As apostas podem ser feitas até às 19 horas de quarta em qualquer casa lotérica do País. Uma aposta simples - em seis números - custa R$ 1,75. Neste ano, o maior prêmio da Mega-Sena foi dado a um apostador de São João Del Rey, em Minas Gerais, que recebeu R$ 44,5 milhões.