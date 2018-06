Mega-Sena paga R$ 4 milhões neste sábado

O apostador que acertar as seis dezenas da Mega-Sena neste sábado, 4, vai receber um prêmio de R$ 4 milhões. O concurso 1.088 está marcado para às 20h em Campo Mourão, no Paraná, e as apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio em todas as casas lotéricas do País.

Aplicado na poupança, o prêmio renderia cerca de R$ 28 mil por mês, de acordo com a Caixa Econômica Federal. A aposta simples da Mega-Sena, de seis números, custa R$ 1,75.

Também neste sábado, a Caixa faz o sorteio da Lotomania, com prêmio estimado em R$ 400 mil. A Quina deve pagar R$ 1,5 milhão e a Timemania R$ 750 mil.