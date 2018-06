Mega Sena paga R$ 5 mi no sorteio desta quarta-feira

O apostador que acertas as seis dezenas sorteadas pela Mega Sena nesta quarta-feira, 10, pode ganhar um prêmio de R$ 5 milhões. O concurso 909 será realizado às 20 horas desta quarta na cidade de Chapecó, no interior de Santa Catarina. As apostas podem ser feitas até às 19 horas em qualquer casa lotérica do País. Também nesta quarta-feira, a Caixa faz o sorteio da Lotomania. Acumulado, o prêmio do concurso 765 pode pagar R$ 2,3 milhões para quem acertar 20 dezenas sorteadas. Na terça-feira, 9, a Caixa realizou o sorteio da Quina, também em Chapecó, mas nenhum apostador acertou os números 02 - 04 - 26 - 67 -80, que saíram no concurso 1812. Assim, o prêmio ficou acumulado em R$ 852.854,84. Já a Quadra foi acertada por 203 apostadores e seu prêmio é de R$ 2.254,65. E o Terno teve 10.084 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 60,30. A estimativa de prêmio para a Quina no próximo concurso é de R$ 1,4 milhão.