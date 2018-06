Mega Sena paga R$ 50 mi e lotéricas fecham às 20h Com o prêmio acumulado em R$ 50 milhões, a Caixa Econômica Federal (CEF) estendeu em uma hora o atendimento para a realização de apostas no concurso 832 da Mega Sena. Assim, os brasileiros vão poder fazer seus jogos até às 20 horas desta quarta-feira. De acordo com a Caixa, a decisão foi tomada para que os clientes tenham mais tempo de apostar no concurso, que vai pagar o quinto maior prêmio da história. O sorteio, antes marcado para às 20 horas, foi adiado para às 21 horas desta quarta-feira e vai ser feito na cidade de São João da Barra, no Rio de Janeiro. Na terça-feira, as casas lotéricas ficaram cheias, com longas filas. De acordo com reportagem do Estado, caso ganhasse o prêmio, a primeira opção do paulistano parece ser a compra da casa própria. Cerca de 23% dos entrevistados em enquete informal contaram que comprariam uma casa e um carro com o dinheiro. Em segundo lugar, com 21%, aparecem aqueles que ajudariam a família. Deixar o emprego foi a opção de 19% dos entrevistados, seguidos de 18% das pessoas que investiriam o dinheiro. Viajar para fora do País seria a opção de 12% dos paulistanos. Em último lugar da enquete ficou a opção "ajudar aos pobres", com apenas 7% de adesão. Dos entrevistados, apenas 26% tinham feito apostas no concurso milionário que vai ser sorteado nesta quarta-feira.