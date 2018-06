Mega-Sena paga R$ 7 milhões; saiba o valor das apostas

A Mega-Sena vai pagar R$ 7 milhões no sorteio deste sábado, 12. No último sorteio, ninguém acertou as dezenas 03 - 09 - 20 - 36 - 53 - 54 e o prêmio acumulou. Neste sábado, o sorteio será feito a partir das 20 horas em Marabá, no Pará, e as apostas podem ser feitas até às 19 horas.

A Lotomania e a Timemania também estão acumuladas e dão prêmios no sábado. A Lotomania vai sortear R$ 4,6 milhões para quem acertar as 20 dezenas. Na Timemania, o prêmio acumulado é de R$ 3 milhões. Apesar de não estar acumulada, a Quina paga R$ 400 mil.

Saiba o valor das apostas da Mega-Sena*

Quantidade de números Quantidade de apostas Preço 6 1 R$ 2 7 7 R$ 14 8 28 R$ 56 9 84 R$ 168 10 210 R$ 420 11 462 R$ 924 12 924 R$ 1.848 13 1716 R$ 3.432 14 3003 R$ 6.006 15 5005 R$ 10.010

*Fonte: Caixa Econômica Federal