Mega-Sena paga R$ 9 milhões neste sábado

O sorteio da Mega-Sena deste sábado, 16, vai pagar R$ 9 milhões a quem acertar as seis dezenas do concurso 1074. O sorteio será feito às 20 horas em São Pedro da Aldeia, no Rio. Aplicado na poupança, a bolada rende R$ 63 mil por mês.

Também neste sábado, a Caixa Econômica Federal faz o sorteio do concurso 932 da Lotomania, que tem prêmio estimado em R$ 600 mil. A aposta custa R$ 1. O concurso 2053 da Quina deve pagar R$ 450 mil.

As apostas podem ser feitas até uma hora antes dos sorteios em qualquer casa lotérica do País. A aposta simples - de seis números - da Mega-Sena custa R$ 1,75.