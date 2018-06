Mega Sena pode chegar aos R$ 22 milhões Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 835 da Mega Sena, cujo prêmio previsto para o próximo sorteio pode passar de R$ 22 milhões. A quina saiu para 40 apostadores e cada um recebe R$ 28.893,86. A quadra vai pagar R$ 282,345 para cada um dos 4.078 ganhadores. As seis dezenas, sorteadas na noite deste sábado na cidade de Sengés, no Paraná, foram: 18-31-33-49-57-58. A exemplo da Mega, nenhum apostador conseguiu acertar as 20 dezenas do concurso 690 da Lotomania. O ganhador do próximo sorteio pode levar de R$ 2,5 milhões. Para as demais faixas, os prêmios foram: 19 acertos - R$ 16.519,59 (017 ganhadores); 18 acertos - R$ 1.432,82 (196 ganhadores); 17 acertos - R$ 85,41 (1.638 ganhadores); 16 acertos - R$ 14,10 (9.924 ganhadores); Ninguém ficou na faixa do zero acerto. Um apostador paulista levou sozinho o prêmio de R$ 1.140.978,61 do concurso 1.704 da Quina. 176 apostadores fizeram a quadra e cada um receberá R$ 2.510,21. O terno saiu para 9.611 pessoas e a cada uma serão pagos R$ 61,06. Os números sorteados foram: 08-24-29-54-70.