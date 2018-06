Mega-Sena pode pagar o maior prêmio do ano neste sábado

A Mega-Sena pode pagar R$ 25 milhões, o maior prêmio do ano, para quem acertar os seis números do concurso 988, que será realizado pela Caixa Econômica Federal neste sábado, 19, em Rio Claro, interior paulista, a partir das 20 horas (horário de Brasília). De acordo com a CEF, no sorteio da última quarta-feira, 16, ninguém acertou as seis dezenas do concurso 987, também realizado em Rio Claro. Os números sorteados foram: 13, 27, 31, 34, 47 e 58. O prêmio deste concurso é o maior do ano até agora. Em 2008, a loteria já premiou 22 apostadores na faixa principal. No total, foram distribuídos cerca de R$ 200 milhões em nove Estados do País. A maior bolada saiu para um morador de Ibirama, Santa Catarina, no valor de R$ 24 milhões, dia 2 de julho. Ainda segundo a CEF, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande do Norte lideram o ranking com a maior quantidade de prêmios. Para o concurso 988, as apostas podem ser feitas até as 19 horas de sábado, em todas as casas lotéricas do Brasil. A aposta simples custa R$ 1,75.