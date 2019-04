Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 15 milhões nesta quarta-feira

SÃO PAULO - Apostadores têm até as 19 horas desta quarta-feira, 3, para concorrer ao prêmio de R$ 15 milhões da Mega-Sena. O sorteio 2.139 será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

No concurso 2.138 do último sábado, 30, realizado em Pancas, no interior do Espírito Santo, ninguém acertou as dezenas 04, 13, 14, 21, 30 e 34, e o prêmio acumulou.

No dia 20 de março, ao acertar as seis dezenas, um apostador da Bahia levou sozinho quase R$ 33 milhões no prêmio do sorteio 2.135. Os números sorteados foram: 09-23-28-40-48-59.

A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 3,50, e pode ser realizada presencialmente, nas casas lotéricas, ou pelo sistema online de loterias da Caixa Econômica Federal.

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Sorteios

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);

19% entre os acertadores de 5 números (Quina);

19% entre os acertadores de 4 números (Quadra);

22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5;

5% ficam acumulados para a primeira faixa - sena - do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Recebimento de prêmios

Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa. Para mais informações acesse o site da instituição.

Confira resultados anteriores da Mega-Sena em 2019

Concurso 2.137: 01-02-11-12-34-49 (nenhum ganhador)

Concurso 2.136: 01–08–11–22–30–35 (nenhum ganhador)

Concurso 2.135: 09-23-28-40-48-59 (aposta única de Salvador-BA levou R$ 32,7 milhões)

Concurso 2.134: 06-21-34-46-54-59 (nenhum ganhador)

Concurso 2.133: 19-20-26-51-52-57 (nenhum ganhador)

Concurso 2.132: 05-18-30-35-39-60 (nenhum ganhador)

Concurso 2.131: 02-03-06-18-20-28 (aposta única de Gravataí-RS levou R$ 78 milhões)

Concurso 2.130: 13-16-36-53-54-55 (nenhum ganhador)

Concurso 2.129: 06-12-31-32-46-60 (nenhum ganhador)

Concurso 2.128: 11-16-24-46-54-55 (nenhum ganhador)

Concurso 2.127: 01-07-28-30-44-46 (nenhum ganhador)​

Concurso 2.126: 07-12-24-27-39-58 (nenhum ganhador)

Concurso 2.125: 01–31–44–46–53–58 (nenhum ganhador)

Concurso 2.124: 02-11-20-31-43-47 (nenhum ganhador)

Concurso 2.123: 14-15-47-50-56-59 (nenhum ganhador)

Concurso 2.122: 03-11-15-21-27-49 (nenhum ganhador)

Concurso 2.121: 08-10-17-29-37-40 (aposta única do Rio de Janeiro-RJ levou R$ 24 milhões)

Concurso 2.120: 13-20-24-25-38-41 (nenhum ganhador)

Concurso 2.119: 19-21-26-31-42-49 (nenhum ganhador)

Concurso 2.118: 11-12-20-40-41-46 (aposta única de Teresópolis-RJ levou R$ 37 milhões)

Concurso 2.117: 04-28-29-30-43-52 (nenhum ganhador)

Concurso 2.116: 01-09-19-21-34-54 (nenhum ganhador)

Concurso 2.115: 04-19-27-35-40-44 (nenhum ganhador)

Concurso 2.114: 17-25-30-35-42-57 (nenhum ganhador)

Concurso 2.113: 11-14-21-25-46-50 (nenhum ganhador)

Concurso 2.112: 17-39-43-46-52-53 (nenhum ganhador)