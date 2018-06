Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 195 mi

SÃO PAULO - A Mega-Sena deve pagar nesta terça-feira, 22, prêmio de R$ 195 milhões no concurso 1.772. O sorteio será realizado às 20 horas (horário de Brasília), no Terminal Rodoviário Tietê. As apostas podem ser feitas até as 19 horas.

A aposta mínima custa R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer casa lotérica do País.No último sábado, 19, nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas: 02, 20, 27, 28, 32 e 38.