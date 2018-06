Mega-Sena pode pagar R$ 1,3 milhão em sorteio desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia nesta quarta-feira, 29, o prêmio de R$ 1,3 milhão da Mega-Sena, no concurso 1017, que ocorre em Oliveira (MG). Se o dinheiro for aplicado na poupança, o ganhador receberá, por mês, cerca de R$ 8,5 mil. Veja também: Confira o horário de verão em cada Estado Números mais escolhido pelos apostadores Confira os resultados das loterias O sorteio começa às 20 horas (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do País até uma hora antes do sorteio, o que varia conforme a região do Brasil, por conta do horário de verão.