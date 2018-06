Mega-Sena pode pagar R$ 18 milhões amanhã A Mega-Sena pode pagar R$18 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso que acontece nesta quarta-feira, 13. Apesar de acumulada há apenas um sorteio, o alto valor do prêmio se deve ao número do concurso, de final zero (1300).