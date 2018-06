Mega-Sena pode pagar R$ 2 milhões neste sábado

SÃO PAULO - O concurso 1.354 da Mega-Sena, que será sorteado neste sábado, 14, no município de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, pode pagar o prêmio de R$ 2 milhões para o apostador que acertar as seis dezenas da faixa principal.

O sorteio será realizado na Praça de São João Marques e contará com a presença do público. As apostas na Mega-Sena podem ser feitas em todas as lotéricas do País até uma hora antes do sorteio, que ocorre às 20h (horário de Brasília).

Com o prêmio acumulado da Mega-Sena, seria possível comprar, por exemplo, 80 carros populares ou ainda 400 motocicletas de 125cc. Os R$ 2 milhões renderiam mais de R$ 11 mil por mês, se aplicados na poupança.