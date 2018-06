Mega-Sena pode pagar R$ 20 milhões nesta quarta

O sorteio da Mega-Sena desta quarta-feira, 20, vai pagar até R$ 20 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas. O sorteio será feito às 21h30 em São Paulo e as apostas podem ser feitas até uma hora antes dos sorteios em qualquer casa lotérica do País. A aposta simples - de seis números - custa R$ 1,75.

No sábado, os números sorteados no concurso 1074 foram 03 - 10 - 23 - 29 - 47 - 50. Os 111 apostadores que acertaram cinco números vão receber R$ 13.830,94. Já os 7.099 que acertaram quatro números vão poder sacar R$ 308,94.