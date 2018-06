Mega-Sena pode pagar R$ 21,5 milhões neste sábado

SÃO PAULO - O prêmio da Mega Sena acumulou na última quarta-feira e pode chegar a R$ 21,5 milhões no sorteio deste sábado. A aposta mínima é de R$ 2 e pode ser efetuada até as 19h de hoje em qualquer lotérica do País.

Confira os números sorteados

O concurso 1.358 será realizado no Caminhão da Sorte da Caixa, que esta semana está estacionado na Praça das Bandeiras, em Santos (SP).

O valor estimado do prêmio é suficiente para comprar 860 carros populares. Caso invista na Poupança, o ganhador receberá mensalmente cerca de R$ 135 mil de rendimento. Outra possibilidade é comprar 11 modelos da nova Ferrari 458 Spyder, que chegará ao mercado brasileiro em março deste ano pelo preço médio de R$ 1,8 milhão.

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 1.357. A quina saiu para 116 apostadores (prêmio de R$ 17.572,17) e a quadra, para 6.940 apostadores (prêmio de R$ 419,59).

As dezenas sorteadas na quarta-feira, dia 25, na cidade de Santos (SP), foram: 01 - 19 - 24 - 26 - 52 - 55.

Lotomania e Timemania

Outras duas modalidades das loterias da Caixa continuam com os prêmios acumulados e têm sorteios previstos também para este sábado.

A Lotomania, acumulada há seis concursos, tem previsão de prêmio de R$ 5,2 milhões. Já o concurso 284 da Timemania pode pagar R$ 2,6 milhões hoje.