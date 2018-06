Mega-Sena pode pagar R$ 23 milhões nesta quarta-feira

Os apostadores que acertarem as seis dezenas do concurso 1101 da Mega-Sena podem ganhar aproximadamente R$ 23 milhões nesta quarta-feira, 19, segundo a Caixa Econômica Federal (CEF).

Veja também:

Mega-Sena e Lotofácil ficarão mais caras em setembro

As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer uma das 9 mil casas lotéricas espalhadas pelo país. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 1,75. O concurso da Mega-Sena será sorteado no Caminhão da Sorte, em Macapá, no Amapá.

Lotofácil

No próximo concurso, de número 454, a Lotofácil reserva mais R$ 1,5 milhão aos apostadores da faixa principal, de 15 acertos. O sorteio será realizado nesta quinta-feira, 20, a partir das 20h, em Santana, no Amapá. As apostas simples custam R$ 1 e podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.