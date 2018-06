Mega-Sena pode pagar R$ 25 milhões hoje à noite

Depois de acumular, a Mega-Sena sorteia R$ 25 milhões neste sábado, 17. O sorteio de número 1.320 será realizado a partir das 20 horas (horário de Brasília).

Segundo a Caixa Econômica Federal, caso haja apenas um ganhador, o prêmio permitirá que ele compre mil carros populares. Aplicado na poupança, esse valor pode render, mensalmente, quase R$ 175 mil.

A aposta mínima custa R$ 2,00 e pode ser feita em qualquer uma das 11 mil lotéricas em todo o País. Os bilhetes podem ser registrados até as 19 horas.

Na última quarta-feira, 14, nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1.319 e o prêmio acumulou. Os números sorteados em Alegrete, Rio Grande do Sul, foram: 04 - 05 - 16 - 18 - 27 - 51. Segundo a Caixa, 103 apostadores acertaram a Quina e levarão R$ 17.148,38 cada. Outros 7.798 bilhetes acertaram a Quadra e receberão R$ 323,57 cada.