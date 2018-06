Mega-Sena pode pagar R$ 25 milhões nesta quarta

A Mega-Sena pode sortear nesta quarta-feira, 26, prêmio estimado em R$ 25 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio será realizado às 20h25, em Osasco (SP).

No último sorteio, realizado em Indaial (SC), 97 pessoas ganharam o prêmio da quina, de R$ 22.466,84, e 7.379 receberam R$ 421,90 pela quadra. Os números sorteados foram 03 - 22 - 27 - 28 - 50 - 54.

Os sorteios da Mega são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 2 e os jogos podem ser feitos até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do País.