Mega-sena pode pagar R$ 25 milhões nesta quarta

SÃO PAULO - Os apostadores que acertarem as seis dezenas do concurso 1.401 da Mega-sena que serão sorteadas nesta quarta-feira, 27, podem receber o prêmio estimado em R$ 25 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal (CEF).

O sorteio será realizado em Ourilândia do Norte, no Pará, a partir das 20h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer lotérica do país ao valor mínimo de R$ 2.